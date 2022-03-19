Ситуація у всіх регіонах станом на 8:00 18 березня

08:56 18 березня Київ, Україна

Київщина



Тривоги ракетних ударів у всій області. Найбільш гарячими точками залишається: Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади у Броварському районі.



Чернігівщина



Оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв'язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень та вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста.

Тяжка ситуація у приміських селах, в яких вороги розміщують свою техніку між будинками, залякують людей, відбирають їжу.



Сумщина



В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії.

У селах цих районів орки вигнали людей з будинків, знущаються з них, забирають їжу, ламають телефони та підпалюють будинки.



З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків у невідомому напрямку.

Вранці Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля та Велика Писарівка.



Житомирщина



Декілька тривог, без руйнувань і втрат



Кіровоградська область



Ситуація спокійна



Дніпропетровщина



Ніч була спокійною. Вранці тривога



Харківщина



У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгових павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. По області: продовжуються бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.



Запорізька область



Запорізька область без істотних змін. Вночі було тихо



Рівненщина



Ніч була спокійна, проте була одна повітряна тривога



Волинь



Ніч була тиха



Вінниця



Ситуація загалом спокійна, крім повітряних тривог



Закарпаття



Ніч пройшла спокійно



Хмельницька область



Вранці – повітряна тривога, загалом ніч – спокійно



Тернопіль



Вранці повітряна тривога, ніч була спокійною



Черкаси



Ситуація спокійна



Львівщина



Ніч була неспокійною. У Львові близько 6.30 сталося кілька вибухів. За попередньою інформацією – три. Обставини та результати обстрілів з'ясовуються.



Полтавщина



Ніч була тиха



Чернівці



Все спокійно



Івано-Франківськ



Ніч пройшла спокійно, вранці одна тривога.



Луганщина



Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. У Сєвєродонецьку – будівля СБУ, водоканал, гуртові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється.

За ніч двоє загиблих.



Донеччина



По всій лінії фронту на півночі та в центрі області – обстріли. Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої. Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка – обстріли. Ще продовжуються. Очеретинська ТВО: всю ніч обстріли в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногорівки, обстріли тривають і досі.



Миколаївщина



На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку було скоєно авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях орки тероризують місцеве населення у селах.



Херсонщина



За останню добу на Херсонщині змішалися вибухи та постріли. Незважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У самому Херсоні орки встановили нові блокпости.

Люди чекають на зелені коридори.



Одеса



Одна повітряна тривога вночі



Почалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Стан, становище та характер дій сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали. Збройні сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, які намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.