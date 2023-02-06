Ситуація в Енергодарі: викрадення працівників, місто без опалення та гарячої води

08:55 06 лютого Київ, Україна

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області почастішали випадки викрадень працівників Запорізької АЕС.

Про це у неділю, 5 лютого, заявив мер Енергодару Дмитро Орлов під час виступу в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що відвозять у невідомому напрямку працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому.
 
"Останні 2-3 дні таких випадків побільшало", - заявив Орлов.
 
За його словами, підписали контракти менш ніж тисяча осіб, що критично мало для нормальної роботи станції.
 
"Тому загарбники шукають працівників на АЕС навіть у соцмережах", - повідомив він.
 
Мер також поінформував, що ЗАЕС сьогодні підключено до енергосистеми України, але при цьому не генерує електричної енергії, а споживає її.
 
"Ситуація в Енергодарі залишається критичною, тому що в місті фактично немає опалення, ворог не дає запустити жодного з енергоблоків атомної станції. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення ми не маємо. Гарячої води також немає. У будинках 10-15 градусів. У місті залишаються 15 тисяч мешканців", - додав Орлов.