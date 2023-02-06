Ситуація в Енергодарі: викрадення працівників, місто без опалення та гарячої води

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області почастішали випадки викрадень працівників Запорізької АЕС.
Про це у неділю, 5 лютого, заявив мер Енергодару Дмитро Орлов під час виступу в ефірі національного телемарафону.
Він розповів, що відвозять у невідомому напрямку працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому.
Про це у неділю, 5 лютого, заявив мер Енергодару Дмитро Орлов під час виступу в ефірі національного телемарафону.
Він розповів, що відвозять у невідомому напрямку працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому.
За його словами, підписали контракти менш ніж тисяча осіб, що критично мало для нормальної роботи станції.
Мер також поінформував, що ЗАЕС сьогодні підключено до енергосистеми України, але при цьому не генерує електричної енергії, а споживає її.
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