Сили ППО ЗСУ успішно відбили атаку: 37 ракет і 29 дронів знищено

09:42 29 травня Київ, Україна

Під час нічної атаки 29 травня сили ППО знищили 37 крилатих ракет та 29 "шахедів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"З 00.00 до 05.00 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що росіяни випустили 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків російські війська атакували іранськими безпілотниками Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.



За інформацією командування, вночі протиповітряна оборона працювала в зонах відповідальності всіх командувань Повітряних сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".



Загалом сили ППО знищили 67 повітряних цілей: