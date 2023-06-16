Сили ППО ЗСУ успішно відбили атаку: 37 ракет і 29 дронів знищено

Під час нічної атаки 29 травня сили ППО знищили 37 крилатих ракет та 29 "шахедів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків російські війська атакували іранськими безпілотниками Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.
За інформацією командування, вночі протиповітряна оборона працювала в зонах відповідальності всіх командувань Повітряних сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".
Загалом сили ППО знищили 67 повітряних цілей:
- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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