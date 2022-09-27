Сили ППО вранці збили ще три іранські дрони-камікадзе над Одещиною

11:17 27 вересня Київ, Україна

У вівторок, 27 вересня, протиповітряна оборона Військово-морських сил знищила троє безпілотників-камікадзе Shahed-136, які були націлені на Одеську область, повідомили в командуванні Повітряних сил.

«27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено трьох з трьох безпілотників-камікадзе Shahed-136, які атакували Одещину», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що військовослужбовці всіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії боєприпасам, що баражують, і набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.



Росія атакує південь і, зокрема, Одеську область, а також схід України іранськими безпілотниками щодня, починаючи з п'ятниці, 23 вересня. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що це свідчить про зміну тактики ворога: він намагається заощаджувати дорогі крилаті ракети, які коштують кілька мільйонів доларів, завдаючи ударів порівняно дешевих безпілотників-камікадзе.



Нагадаємо, у понеділок окупанти вдарили безпілотниками по військовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого почалася детонація боєприпасів.. Влада евакуювала населення з території, де розташований уражений об'єкт, у безпечніші місця. Ще раніше росіяни вдарили такими безпілотниками по адміністративній будівлі у центрі Одеси та припортовій будівлі в Одесі. Багато цих дронів захисникам українського неба вдалося збити.



