Сили ППО знищили понад 20 повітряних цілей навколо Києва

08:01 06 червня Київ, Україна

У ніч на вівторок, 6 червня, сили протиповітряної оборони (ППО) виявили та знищили понад 20 повітряних цілей навколо Києва.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.



За його словами, відбулася масована ракетна атака, ймовірно, з використанням крилатих ракет типу Х-101/555. Пуски були здійснені з традиційних стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

За попередніми даними, сили та засоби ППО в області столиці успішно виявили та знищили понад 20 ворожих повітряних цілей. Усі цілі були збиті, попадань не зафіксовано.



Також він підтвердив, що внаслідок падіння уламків у Деснянському районі було пошкоджено дорожнє покриття та лінії електропередач тролейбусного сполучення, а також деякі вікна магазину.



Інформація про постраждалих поки що не надходила. Дані про руйнування та постраждалих збираються та уточнюються. Начальник Київської міської військової адміністрації назвав воїнів ППО справжніми героями, відзначивши їхню важливу роль у захисті столиці.