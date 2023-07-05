Сили ППО збили вночі ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

11:26 05 липня Київ, Україна

У ніч проти 5 липня Сили протиповітряної оборони успішно збили ворожий безпілотник типу "Шахед" над територією Дніпропетровської області.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, через Telegram.

Згідно з його повідомленням, безпілотний апарат "Шахед-136" був збитий вночі захисниками з ОК "Схід" та "приземлений" на території області.

Крім того, голова обласної військової адміністрації зазначив, що вранці противник завдав удару за допомогою безпілотного літального апарату по Марганецькій громаді, розташованій на Нікопольщині.
 
"Поки що немає інформації щодо постраждалих. Проводиться з'ясування наслідків", - додав Лисак.