Сили оборони атакували російську військову базу в окупованому Криму - ГУР

19:26 25 серпня Київ, Україна

Сили оборони України завдали удару по 126 окремій гвардійській бригаді берегової оборони чорноморського флоту російської федерації, що базується в селі Перевальне тимчасово окупованого Криму.



Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.



За його словами, удару було завдано високоточною зброєю, яка призвела до серйозних пошкоджень інфраструктури бригади.



Місцеві жителі повідомили про трьох загиблих та багатьох поранених російських військовослужбовців, яких доправили до шпиталю у Сімферополі.



Це не перший удар по 126-й бригаді. Як заявив в інтерв'ю генерал-майор Кирило Буданов, Україна тепер може завдавати ударів та реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму.