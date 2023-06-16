Сильні вибухи в окупованому Бердянську: рашисти втратили С-300

Гучні вибухи пролунали у місті Бердянськ Запорізької області увечері 25 травня, на тимчасово окупованій території.
За інформацією, опублікованою в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні", на фото та відеозаписах видно, як над портовим містом піднімається густий стовп диму.
Після вибуху виникла сильна пожежа. Бердянська міська військова адміністрація (МВА) повідомила, що окупанти втратили кілька установок С-300.
За інформацією, опублікованою в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні", на фото та відеозаписах видно, як над портовим містом піднімається густий стовп диму.
Після вибуху виникла сильна пожежа. Бердянська міська військова адміністрація (МВА) повідомила, що окупанти втратили кілька установок С-300.
Також у мережі з'явилися інші відеозаписи з місця події, у тому числі один із них був опублікований виданням.
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