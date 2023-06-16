Сильні вибухи в окупованому Бердянську: рашисти втратили С-300

10:07 26 травня Київ, Україна





За інформацією, опублікованою в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні", на фото та відеозаписах видно, як над портовим містом піднімається густий стовп диму.



Після вибуху виникла сильна пожежа. Бердянська міська військова адміністрація (МВА) повідомила, що окупанти втратили кілька установок Гучні вибухи пролунали у місті Бердянськ Запорізької області увечері 25 травня, на тимчасово окупованій території.За інформацією, опублікованою в Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні", на фото та відеозаписах видно, як над портовим містом піднімається густий стовп диму.Після вибуху виникла сильна пожежа. Бердянська міська військова адміністрація (МВА) повідомила, що окупанти втратили кілька установок С-300

"Окупанти не змогли зберегти свої установки С-300. Ми дякуємо нашим воїнам! Це ще один крок до звільнення Бердянська", - йдеться в повідомленні МВА.



Також у мережі з'явилися інші відеозаписи з місця події, у тому числі один із них був опублікований виданням.