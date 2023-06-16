Силами ППО усі 10 ракет, випущених рашистами по Києву, знищено

09:52 01 червня Київ, Україна

Ворог атакував столицю сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» та трьома крилатими ракетами «Іскандер-К». Усі 10 ракет знищено.



Про це повідомили у Повітряних силах.

"Близько 02.45 1 червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України - місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", - повідомили у Повітряних силах.

Загалом окупанти випустили 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку - Брянська область росії.