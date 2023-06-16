Силами ППО усі 10 ракет, випущених рашистами по Києву, знищено
09:52 01 червня Київ, Україна
Ворог атакував столицю сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» та трьома крилатими ракетами «Іскандер-К». Усі 10 ракет знищено.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Близько 02.45 1 червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України - місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", - повідомили у Повітряних силах.
Загалом окупанти випустили 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку - Брянська область росії.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України всі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" і три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.
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