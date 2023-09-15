Шуфричу вручили підозру у державній зраді

Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича у справі про державну зраду. Йому повідомили про підозру у держзраді, але поки що не затримали.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як розповіли у СБУ, за завданням Володимира Сівковича Шуфрич був одним із рупорів кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що Україна є штучним утворенням.
Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк затримував минулого року.
Пізніше джерела в СБУ повідомили, що під час обшуку у Шуфрича виявили "колорадські" стрічки, медалі, "двоголових орлів", ордени і кітелі.
Пізніше джерела в СБУ повідомили, що під час обшуку у Шуфрича виявили "колорадські" стрічки, медалі, "двоголових орлів", ордени і кітелі.
У 2019 році Нестора Шуфрича було обрано народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя".
4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва через те, що він робив селфі на блокпостах. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається в столиці, незважаючи на бойові дії на її околицях.
Нестор Шуфрич досі очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.
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