Шуфричу вручили підозру у державній зраді

13:32 15 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича у справі про державну зраду. Йому повідомили про підозру у держзраді, але поки що не затримали.Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Служба безпеки України спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність народного депутата Нестора Шуфрича", - повідомили правоохоронці.

Як розповіли у СБУ, за завданням Володимира Сівковича Шуфрич був одним із рупорів кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що Україна є штучним утворенням.

Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк затримував минулого року.



Пізніше джерела в СБУ повідомили, що під час обшуку у Шуфрича виявили "колорадські" стрічки, медалі, "двоголових орлів", ордени і кітелі.

У 2019 році Нестора Шуфрича було обрано народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя".



4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва через те, що він робив селфі на блокпостах. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається в столиці, незважаючи на бойові дії на її околицях.