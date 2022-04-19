13:31 19 квітня Київ, Україна

Окупаційні війська розпочали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь» у Маріуполі. На цьому заводі лишаються головні сили українських захисників міста.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.



«Росія зігнала на штурм «Азовсталі» всіх, кого можна і не можна: свої регулярні війська, кадирівців, орків із «Л/ДНР». Оточили і бомблять із важких знарядь та авіації», – зазначив Арестович.



Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслив, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по «Азовсталі», а й артилерією та танками продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору Лівобережного району.