Штормові пориви вітру знеструмили сотні населених пунктів - ДСНС

Над територією України знову вирував штормовий вітер. У зв'язку з цим у суботу у 17 регіонах було оголошено І рівень небезпеки. За інформацією ДСНС та Укренерго, на неділю, 5 листопада, в Україні через негоду знеструмлено 282 населені пункти у восьми областях.
Вказано, що до відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди у поточні вихідні.. В Україні очікується дощ та пориви вітру до 20 м/с. У суботу повідомлялося про відключення світла через негоду.
Сьогодні стало відомо, що у Києві зафіксовано підтоплення. Постраждала одна людина.
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