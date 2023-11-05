Штормові пориви вітру знеструмили сотні населених пунктів - ДСНС

11:39 05 листопада Київ, Україна

Над територією України знову вирував штормовий вітер. У зв'язку з цим у суботу у 17 регіонах було оголошено І рівень небезпеки. За інформацією ДСНС та Укренерго, на неділю, 5 листопада, в Україні через негоду знеструмлено 282 населені пункти у восьми областях.

"На території країни внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), за інформацією Укренерго, знеструмлено 282 населені пункти у восьми областях (Київська - 77, Чернігівська - 77, Одеська - 51, Сумська - 27, Полтавська - 21, Хмельницька - 13, Дніпропетровська - 10 та Житомирська - 6)", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що до відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди у поточні вихідні.. В Україні очікується дощ та пориви вітру до 20 м/с. У суботу повідомлялося про відключення світла через негоду.

Сьогодні стало відомо, що у Києві зафіксовано підтоплення. Постраждала одна людина.