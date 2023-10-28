Штормовий вітер в Україні: знеструмлено понад 150 населених пунктів, є жертви

12:10 28 жовтня Київ, Україна

Сьогодні Україну накрив сильний вітер. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягають 25 м/с. У багатьох областях така штормова погода спричинила обрив ліній електропередач. На ранок суботи без електропостачання залишилося понад 150 населених пунктів.

У Львівській області повністю знеструмлено 49 населених пунктів, 83 – частково. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram у суботу, 28 жовтня.

"Через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 - повністю, 83 - частково). Над відновленням харчування вже працюють 240 спеціалістів Львівобленерго, залучили 84 одиниці техніки”, - написав він.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що штормова погода призвела до урвищ 30 ліній електропередачі.

"Внаслідок нічної негоди відключено близько 30 ліній електропередачі. Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах", - написав він у Telegram.

На Івано-Франківщині рятувальники вночі ліквідували наслідки негоди, зазначила прес-служба ДСНС.

"Протягом ночі рятувальники 12 разів залучалися на прибирання повалених внаслідок сильних поривів вітру дерев, більшість з яких перекривали рух на автошляхах.. До проведення робіт було залучено 11 одиниць техніки та 45 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

У Києві через сильні пориви вітру дерево впало на чоловіка, від отриманих тяжких травм він помер. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації у суботу, 28 жовтня.

"У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих тяжких травм чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у столиці через падіння гілок жінка отримала травми хребта, її госпіталізували.

Також на просп.. Берестейське дерево впало на автомобіль. Чоловік, який знаходився в машині, відмовився від госпіталізації.

Місцева влада закликає киян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати під ними автомобілі. Також мешканцям столиці радять щільно зачинити вікна, прибрати речі з балконів.

ДТЕК Київські електромережі попереджають, що у столиці може статися відключення світла через негоду.

Нагадаємо, погода на вихідних 28-29 жовтня у більшості областей України буде теплою та сухою, проте іноді можливі дощі.