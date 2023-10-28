Штормовий вітер в Україні: знеструмлено понад 150 населених пунктів, є жертви

Сьогодні Україну накрив сильний вітер. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягають 25 м/с. У багатьох областях така штормова погода спричинила обрив ліній електропередач. На ранок суботи без електропостачання залишилося понад 150 населених пунктів.
У Львівській області повністю знеструмлено 49 населених пунктів, 83 – частково. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram у суботу, 28 жовтня.
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що штормова погода призвела до урвищ 30 ліній електропередачі.
На Івано-Франківщині рятувальники вночі ліквідували наслідки негоди, зазначила прес-служба ДСНС.
У Києві через сильні пориви вітру дерево впало на чоловіка, від отриманих тяжких травм він помер. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації у суботу, 28 жовтня.
Крім цього, у столиці через падіння гілок жінка отримала травми хребта, її госпіталізували.
Також на просп.. Берестейське дерево впало на автомобіль. Чоловік, який знаходився в машині, відмовився від госпіталізації.
Місцева влада закликає киян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати під ними автомобілі. Також мешканцям столиці радять щільно зачинити вікна, прибрати речі з балконів.
ДТЕК Київські електромережі попереджають, що у столиці може статися відключення світла через негоду.
Нагадаємо, погода на вихідних 28-29 жовтня у більшості областей України буде теплою та сухою, проте іноді можливі дощі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі