Шторм «Франклін», що обрушився на Британію та Північну Європу, забрав життя 14 людей

16:59 22 лютий Київ, Україна





Північна Британія, а також деякі райони Франції та Німеччини зазнали ударів шторму Франклін - це третій великий шторм, що обрушився на регіон менш ніж за тиждень. Сувора погода призвела до затоплення доріг, відключення електроенергії та загибелі щонайменше 14 людей.

Шторм Франклін приніс зливи, які викликали повені та сильний вітер (пориви вітру досягали 140 км/год).

Порушено рух транспорту, утруднено роботу аеропортів. Без електрики залишились десятки тисяч будинків.

Шторм пройшов через Північну Ірландію та північну Великобританію, а потім перемістився до Франції, де загинула пара у віці 70 років після того, як їхній автомобіль забрало в Ла-Манш неподалік невеликого містечка в Нормандії.

Влада Англії випустила понад 300 попереджень про повені, а страховики в Німеччині та Нідерландах оцінили збитки від цих штормів більш ніж у 1,7 мільярда доларів.. Німецький аерокосмічний центр заявив, що шторми, ймовірно, завдадуть значних збитків і без того ослабленим лісам Європи.



Служба новин AccuWeather повідомляє, що це перший раз, коли три такі шторми обрушилися на Велику Британію та північну Європу менш ніж за тиждень.