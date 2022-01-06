Штаб ООС: військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої

Під час пересування військової техніки на Донбасі, стався вибух невідомого пристрою, постраждали двоє військовослужбовців.
Про це у вівторок, 25 серпня, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.
Постраждалих доставили в лікарню, їх стан задовільний.
На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Експерти з'ясовують, на якому саме пристрої підірвалися військові.
У той же час в ЗМІ з'явилася неперевірена інформація про те, що нібито двоє військових, в тому числі командир 137-го батальйону Вадим Римаренко, постраждали в результаті обстрілу.
Однак в прес-центрі штабу ООС підкреслили, що "це точно був підрив".
У той же час в ЗМІ з'явилася неперевірена інформація про те, що нібито двоє військових, в тому числі командир 137-го батальйону Вадим Римаренко, постраждали в результаті обстрілу.
Однак в прес-центрі штабу ООС підкреслили, що "це точно був підрив".
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