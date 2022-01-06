Штаб ООС: військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої

18:25 25 серпень Київ, Україна

Під час пересування військової техніки на Донбасі, стався вибух невідомого пристрою, постраждали двоє військовослужбовців.



Про це у вівторок, 25 серпня, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.



Постраждалих доставили в лікарню, їх стан задовільний.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Бійці були оперативно доставлені до медичного закладу. Стан їх здоров'я задовільний ", - заявили в штабі.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Експерти з'ясовують, на якому саме пристрої підірвалися військові.



У той же час в ЗМІ з'явилася неперевірена інформація про те, що нібито двоє військових, в тому числі командир 137-го батальйону Вадим Римаренко, постраждали в результаті обстрілу.



Однак в прес-центрі штабу ООС підкреслили, що "це точно був підрив".