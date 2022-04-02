Штаб ООС: в районі Водяного окупанти стріляли з гранатомета

08:00 09 листопада Київ, Україна

Пресцентр ОС повідомляє, що за останню добу російськими окупантами режим тиші був порушений один раз. Війська РФ застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю в районі населеного пункту Водяне.



"Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - сказано в повідомленні.



Також повідомлялось, що з початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Наші військовослужбовці, перебуваючи в готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати певні завдання", - додали в пресцентрі ОС.