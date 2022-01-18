Штаб ООС повідомляє про один обстріл за минулу добу

На сході України спостерігається затишшя, за минулу добу російські окупаційні війська всього раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"За минулу добу, 2 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, недалеко від населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК ", - йдеться в повідомленні.
"Станом на 7:00 ранку 3 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військових Збройних сил України немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі ОС.
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