Штаб ООС: поранений один український боєць

З початку доби російськими військовими режим тиші був порушений один раз. Один український військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.
Про це 19 листопада в Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Постраждалого військового оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.
З початку доби російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Противник використав автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Постраждалого військового оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.
З початку доби російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Противник використав автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
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