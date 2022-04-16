Штаб ООС: поранений один український боєць

19:45 19 листопада Київ, Україна

З початку доби російськими військовими режим тиші був порушений один раз. Один український військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.

Про це 19 листопада в Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.



Постраждалого військового оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.



З початку доби російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Противник використав автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.



