Штаб ООС: загинув український боєць, ще один в задовільному стані в лікарні

08:01 05 липня Київ, Україна

За минулу добу російські окупанти здійснили 6 обстрілів українських позицій, на 7.00 5 липня їх зафіксовано вже 3. Вчора на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один був госпіталізований.