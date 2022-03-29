Штаб ООС: загинув український боєць, ще один в задовільному стані в лікарні

За минулу добу російські окупанти здійснили 6 обстрілів українських позицій, на 7.00 5 липня їх зафіксовано вже 3. Вчора на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один був госпіталізований.
Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.
Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ООС.
Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ООС.
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