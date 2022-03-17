Штаб ООС: окупанти біля Авдіївки запустили безпілотник і обстріляли позиції українських військ

19:52 21 жовтня Київ, Україна

21 жовтня російські сепаратисти знову порушили режим тиші: вони обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі Авдіївки Донецької області. Про це в Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.



Противник стріляв з ручного протитанкового гранатомета.



Недалеко від Лебединського Донецької області російські окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Крім цього, біля Авдіївки і Мар'їнки Донецької області бойовики запускали безпілотник типу "Орлан". Засоби радіоелектронної боротьби сил ООС придушили БПЛА противника, який пролітав вздовж лінії розмежування сторін. Це унеможливило його подальше застосування.



