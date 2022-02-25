Штаб ООС: окупантами двічі був порушений режим тиші

Штаб ООС на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив, що 1 жовтня російськими окупантами двічі був порушений режим тиші.
"З автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета - неподалік від Оріхового", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу українські військові не постраждали.
З початку доби 2 жовтня бойовики двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців.
"Обидва факти зафіксовані поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.
"З автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета - неподалік від Оріхового", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу українські військові не постраждали.
З початку доби 2 жовтня бойовики двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців.
"Обидва факти зафіксовані поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем. Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.
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