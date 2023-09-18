Шпигував за ЗСУ, маскуючись під військового: у Дніпрі затримано агента ФСБ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала "на гарячому" агента ФСБ. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі на східному фронті.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання переодягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента знаходилися маршрути руху залізничних ешелонів із новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони.
Також він намагався знайти у районі обласного центру бойові позиції української ППО.
Для збирання розвідінформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти.
Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень і медіафайлів.
За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб сховати канали фінансування, агент ФСБ отримував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.
За наявними даними, агентурні розвіддані були потрібні окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на уповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.
Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного із стратегічних об'єктів у Дніпрі.
Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з викривальними матеріалами, а також патрони до автоматичної зброї.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).
Поки що він під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
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