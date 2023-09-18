Шпигував за ЗСУ, маскуючись під військового: у Дніпрі затримано агента ФСБ

Поки що він під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з викривальними матеріалами, а також патрони до автоматичної зброї. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного із стратегічних об'єктів у Дніпрі. За наявними даними, агентурні розвіддані були потрібні окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на уповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб сховати канали фінансування, агент ФСБ отримував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.