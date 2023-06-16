Шпигував за Силами оборони на Донбасі: затримано інформатора російського ГРУ

10:51 30 травня Київ, Україна





Служба безпеки на Донеччині затримала ще одного інформатора, пов'язаного із головним управлінням генштабу російської федерації, відомого як ГРУ

Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов'янська, Лимана та Миколаївки. Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, що переправлялися через м. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.



Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури. Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об'єктах, у тому числі з використанням дронів.



За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лимана, якого дистанційно завербувала російська військова розвідка.



Для передачі розвідданих він був «на зв'язку» з розвідником штурмового батальйону спецзагону ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол».



Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соціальну мережу «Одноклассники».



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за скоєний злочин.

Фігурант перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.