Шпигував за північним кордоном України: затримано агента білоруського КДБ

11:48 02 червня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) успішно затримала одного з агентів Комітету держбезпеки білорусі (КДБ), який займався шпигунством на північному кордоні України.

Інформатором виявився громадянин білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі та тривалий час проживає у Рівненській області. На початку повномасштабного вторгнення росії він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.



Завданням агента було збирання даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрутів переміщення військової техніки. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих.



Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Для виконання розвідувань у Рівненській області він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.



На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. В цей час він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.