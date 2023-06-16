Шпигував за позиціями Сил оборони: СБУ затримала у Запоріжжі російського агента

Служба безпеки України викрила чергового російського агента. Зловмисником виявився колишній чиновник податкової міліції Запоріжжя, який у 2011 році був звільнений за корупцію.
На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об'єктів енергетики в області.
Для збору інформації зловмисник об'їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора та мобільного телефону.
За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.
Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.
За даними слідства, у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах Вконтакте та Одноклассники. Наступна комунікація з агресором проходила у месенджерах.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використав для листування з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). В цей час він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об'єктів енергетики в області.
Для збору інформації зловмисник об'їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора та мобільного телефону.
За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.
Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.
За даними слідства, у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах Вконтакте та Одноклассники. Наступна комунікація з агресором проходила у месенджерах.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використав для листування з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). В цей час він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
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