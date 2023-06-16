Шпигував за підрозділами ЗСУ: СБУ затримала у Чернівцях російського агента

У ході багатоетапної спецоперації СБУ у Чернівцях було затримано російського шпигуна, який стежив за діяльністю Збройних сил України, Служби безпеки та прикордонників.
Насамперед ворога цікавили локації підрозділів СБУ та Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині.
Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час прихованої фотофіксації військового об'єкту. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова та працював техніком з налаштування Інтернету.
Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно розповсюджувати прокремлівські наративи на своїй сторінці у забороненій соцмережі «Одноклассники».
Таким чином, у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської військової розвідки. Потім на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.
Перебуваючи в Харкові, ворожий агент дотримувався вказівок свого російського «куратора» щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів.
Незабаром фігурант одержав нове завдання – повернутися до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою поїздки було шпигунство за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника знаходилися транспортні мости регіону – їхні координати та система охорони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російського агента про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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