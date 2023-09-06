Шпигував за блокпостами: затримано адвоката з Краматорська

10:56 21 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала адвоката з Краматорська за збирання даних на користь ворога на прифронтовій території Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ





За вказівкою російської спецслужби, фігурант відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння та військова техніка.



Отримані відомості фігурант передавав у ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокацію об'єктів ЗСУ та їхню «характеристику». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову винагороду. Суми надходили на банківську картку зловмисника. Як стало відомо, протягом 2019-2022 років чоловік проживав на території росії та мав контакти зі спецслужбою країни-агресора. До початку повномасштабного вторгнення росії він повернувся до Краматорська, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ За вказівкою російської спецслужби, фігурант відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння та військова техніка.Отримані відомості фігурант передавав у ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокацію об'єктів ЗСУ та їхню «характеристику». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову винагороду. Суми надходили на банківську картку зловмисника.

Надалі окупанти обіцяли «евакуювати» його до росії. Однак співробітники СБУ завадили реалізації ворожих планів і затримали ворожого поплічника.



Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-картки, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Наразі він перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.