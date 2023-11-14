Шпигував за аеродромами ЗСУ: СБУ затримала інформатора ФСБ у Миколаєві

11:10 14 листопада Київ, Україна





За даними слідства, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і почав активно підтримувати збройну агресію росії, після чого дистанційно був завербований російськими спецслужбами.



Повернувшись до України у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів із бойовою авіацією ЗСУ.



Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв'язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відоміший під псевдонімом «Лохматий»), який знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.



У червні цього року СБУ заочно повідомила цього блогера про підозру в держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області.



З початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.



Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем телеграм-каналу "Лохматого".



Під час листування з ворожим блогером його послідовник підтримував антиукраїнські наративи та зливав відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.



Збирав «потрібні» відомості фігурант через особисті контакти та відкриті джерела.



Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об'єкти, а потім передавав «звіт» у ФСБ у вигляді тексту та фотографій із прив'язкою до місцевості.



СБУ затримала у Миколаєві інформатора ФСБ . Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.За даними слідства, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і почав активно підтримувати збройну агресію росії, після чого дистанційно був завербований російськими спецслужбами.Повернувшись до України у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів із бойовою авіацією ЗСУ.Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв'язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відоміший під псевдонімом «Лохматий»), який знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.У червні цього року СБУ заочно повідомила цього блогера про підозру в держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області.З початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем телеграм-каналу "Лохматого".Під час листування з ворожим блогером його послідовник підтримував антиукраїнські наративи та зливав відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.Збирав «потрібні» відомості фігурант через особисті контакти та відкриті джерела.Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об'єкти, а потім передавав «звіт» у ФСБ у вигляді тексту та фотографій із прив'язкою до місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора та затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з Лебедєвим.



На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.