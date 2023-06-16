Шпигуна у складі ЗСУ затримано, розкрито план зради - СБУ

Спецслужба затримала шпигуна у складі ЗСУ, розкрито план зради. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з інформацією, зрадник є мешканцем Енергодару. Він був завербований російською військовою розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення росії і проходив військову службу в гарнізоні Дніпропетровської області. Його завданням було збирати інформацію про плани українських військ та передавати її окупантам.
Агент також намагався налагодити канали зв'язку в українських військових підрозділах, але його діяльність було викрито і його затримали під час виконання ворожого завдання.
За даними слідства, шпигун підтримував зв'язок із російською розвідкою через свою матір, яка перебуває в окупованому Енергодарі. Комунікацію здійснювали через месенджер Телеграм.
Затриманому було оголошено про підозру у державній зраді і його взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Згідно з інформацією, зрадник є мешканцем Енергодару. Він був завербований російською військовою розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення росії і проходив військову службу в гарнізоні Дніпропетровської області. Його завданням було збирати інформацію про плани українських військ та передавати її окупантам.
Агент також намагався налагодити канали зв'язку в українських військових підрозділах, але його діяльність було викрито і його затримали під час виконання ворожого завдання.
За даними слідства, шпигун підтримував зв'язок із російською розвідкою через свою матір, яка перебуває в окупованому Енергодарі. Комунікацію здійснювали через месенджер Телеграм.
Затриманому було оголошено про підозру у державній зраді і його взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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