Шпигуна у складі ЗСУ затримано, розкрито план зради - СБУ

17:17 14 червня Київ, Україна

Спецслужба затримала шпигуна у складі ЗСУ, розкрито план зради. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з інформацією, зрадник є мешканцем Енергодару. Він був завербований російською військовою розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення росії і проходив військову службу в гарнізоні Дніпропетровської області. Його завданням було збирати інформацію про плани українських військ та передавати її окупантам.

Агент також намагався налагодити канали зв'язку в українських військових підрозділах, але його діяльність було викрито і його затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, шпигун підтримував зв'язок із російською розвідкою через свою матір, яка перебуває в окупованому Енергодарі. Комунікацію здійснювали через месенджер Телеграм.

Затриманому було оголошено про підозру у державній зраді і його взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.