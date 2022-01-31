Сходження лавин у Закарпатській області потрапило на відео. Лавини тимчасово блокували трасу

10:42 31 січень Київ, Україна

У селі Ділове та Рахові дві снігові локальні лавини зійшли до середини проїжджої частини. Висота снігового зсуву сягала семи метрів. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви у русі транспорту не було, повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.



Протягом вихідних і зараз жодних ускладнень та обмежень проїзду автошляхами державного значення немає.



Станом на 6:00 31 січня покриття на дорогах державного значення переважно мокре. Місцями засніжено на Ужокському, Ялунецькому та Торунському перевалах. Для обробки покриття протягом минулої доби використовували 155 т протиожеледної суміші та 458 т солі. Працювало 54 одиниці техніки.



За прогнозами обласного центру гідрометеорології протягом 31 січня – 1 лютого на дорогах Закарпаття та в Ужгороді утримається ожеледиця. Вночі, переважно у горах, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовина.