Йшли з тренування: п'яний водій збив трьох футболістів

09:17 18 грудня Київ, Україна

Нацполіція Закарпатської області повідомила, що в місті Іршава вночі, 16 грудня, водій автомобіля Opel, бувши в стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на пішоходів.

Водій автомобіля Opel Zafira під час обгону зіткнувся з Volkswagen Caddy, який рухався попереду нього. Далі, 26-річний водій Opel, не зупиняючись, виїхав на ліве узбіччя дороги і збив трьох футболістів, які поверталися з тренування.

В результаті наїзду загинув капітан місцевої футбольної команди "Бужора", 30-річний Мирослав Мудра помер на місці аварії. У нього залишилася дочка, якій ще не виповнилося й року.



Ще двоє спортсменів - 25 і 35 років - доставлені в лікарню. Один з них знаходиться у важкому стані.



Винуватця аварії поліціянти затримали. У його крові було 1,4 проміле алкоголю. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 2 ст. 286 УК.