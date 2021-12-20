Школярка з Кривого Рогу намагалася накласти на себе руки, випивши анальгетики

13:43 12 березень Київ, Україна

Випивши достатню кількість анальгетиків для того, щоб завдати непоправної шкоди своєму здоров'ю та життю в цілому, школярка Кривого Рогу намагалася накласти на себе руки.



Про це заявила прессекретарка Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.



Медики з Криворізької міської клінічної лікарні №8 повідомили поліціянтам, що до них надійшла дівчина 2005 року народження з отруєнням медикаментами. Школярка випила 40 таблеток анальгетика.



Зараз життю дівчини нічого не загрожує. Обставини інциденту з'ясовують представники ювенальної превенції.