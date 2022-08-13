Шиномонтаж: як розводять клієнтів в майстернях - Розслідування редакції
17:53 14 травня Київ, Україна Після пом'якшення карантину багато українських автомобілісти кинуться в шиномонтажні майстерні, щоб поміняти зимові шини на літні. Змінюючи гуму, деякі майстри, в гонитві за зайвої гривнею, можуть обдурити клієнтів. Сьогодні ми розповімо про те, як найчастіше обманюють водіїв в шиномонтажних майстереньІноді працівники шиномонтажних майстерень, коли клієнту потрібно поміняти шини і отбалансировать колеса, замість нових важків набивають старі. При цьому клієнту кажуть, що всі деталі нові.
В результаті автомобіліст сплачує більше, ніж потрібно Бували випадки, коли в шиномонтажних майстерень ставили не самоклеючі важки, а набивні (дешевші і менш якісні). Але клієнтові говорили, що використовуються дорогі витратні матеріалиВ результаті автомобіліст теж переплачує. Заради зайвої гривні деякі співробітники шиномонтажних майстерень китайські важки видають за фірмові. Довірливий клієнт охоче платить за "якість", хоча насправді такі важки можуть відвалитися на першій же купині.
Але претензію потім навряд чи комусь пред'явишЗараз багато шиномонтажні центри пропонують економити паливо, накачавши шини азотом. Ця технологія прийшла з "Формули-1". Але в автоспорті є сенс накачувати шини азотом (азот не горить)А ось використовувати цю технологію в звичайних легкових автомобілях сенсу немає. Вам приведуть кілька аргументів, для чого це потрібно зробити.
Наприклад, вам скажуть, що тиск в шині буде стабільним, тому що азот майже не розширюється від нагрівання. Або, що, колесо, заповнене азотом, легше, ніж колесо, накачане атмосферним повітрям, що призведе до економії паливаНасправді різниці майже ніякої немає. До того ж замість азоту вам можуть накачати в шину звичайне повітря. Досить часто співробітники шиномонтажних майстерень, посилаючись на всякі труднощі при роботі, збільшують вартість послуги.
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