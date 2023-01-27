Шестеро людей стали жертвами російської агресії на Донеччині

За добу внаслідок збройної агресії росії 6 людей загинули та ще 9 отримали поранення на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Ще 9 людей в області, за словами голови ОВА, отримали поранення.
Станом на ранок 27 січня окупанти вбили не менше 1326 і поранили не менше 2905 мирних жителів Донецької області.
Кириленко підкреслив, що ці цифри не остаточні, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Станом на ранок 27 січня окупанти вбили не менше 1326 і поранили не менше 2905 мирних жителів Донецької області.
Кириленко підкреслив, що ці цифри не остаточні, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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