Шестеро людей стали жертвами російської агресії на Донеччині

10:57 27 січня Київ, Україна

За добу внаслідок збройної агресії росії 6 людей загинули та ще 9 отримали поранення на Донеччині.



Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донецької області: 2 в Очеретино, 2 у Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці", - написав Кириленко.

Ще 9 людей в області, за словами голови ОВА, отримали поранення.



Станом на ранок 27 січня окупанти вбили не менше 1326 і поранили не менше 2905 мирних жителів Донецької області.



Кириленко підкреслив, що ці цифри не остаточні, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



