Схема незаконних премій: СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії

Військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила в лавах Нацгвардії ще одну «схему» безпідставного нарахування премій за участь у боях на передовій.
Цього разу на оборудках із державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, що дислокується на Київщині. З першого дня повномасштабного вторгнення росії та до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.
Чиновники безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, передбачену за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не знаходилися в районах зіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.
За даними слідства, до організації угоди причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти про нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.
Їхні особи також встановлені – командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.
На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини та п'ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).
Вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу.
Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
Цього разу на оборудках із державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, що дислокується на Київщині. З першого дня повномасштабного вторгнення росії та до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.
Чиновники безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, передбачену за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не знаходилися в районах зіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.
За даними слідства, до організації угоди причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти про нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.
Їхні особи також встановлені – командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.
На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини та п'ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).
Вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу.
Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
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