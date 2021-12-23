Шантажисти знаходили жертв на сайтах знайомств

11:49 14 серпень Київ, Україна

В Україні діяло угруповання шантажистів , які вимагали гроші за нерозповсюдження інформації інтимного характеру. Підозрювані знаходили своїх жертв на сайтах знайомств. Група включала в себе дівчину і двох хлопців.

Зустріч з першою жертвою відбулася на знімній квартирі. Організатор схеми з подільником очікували біля під'їзду, слухаючи по телефону, як розвиваються події інтимної зустрічі. Після того як дівчина викрикнула кодове слово-сигнал, чоловіки увірвалися в квартиру і почали знімати на смартфон оголену жертву з дівчиною в ліжку.

Під загрозою викласти відео в соціальні мережі, зловмисники стали вимагати у жертви 2 тисячі доларів. Отримавши відповідь, що відразу отримати гроші вони не зможуть, злочинці дали 5 днів на те, щоб дістати грошей і зажадали, щоб в призначений день потерпілий носив їх при собі, поки «спеціальні люди» не підійдуть до нього, щоб забрати гроші.

Схема спрацювала на ура, але потерпілий подав заяву в поліцію. Тому, коли зловмисники спробували провернути її вдруге, другий потерпілий передав шантажистам 9 тисяч гривень тут же на місці, а на виході з квартири їх зустріли співробітники правоохоронних органів.

З огляду на свідчення потерпілого і, ледь не став другим потерпілим, свідка, а також той факт, що зловмисники були спіймані на місці злочину і мали при собі компрометуючі відеоматеріали, підозра взятому під варту організатору схеми було вручено вже на наступний день.

Стаття звинувачення ст.189 КК, ч.2, по якій проходить організатор, достатньо тяжка і передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Тому, щоб підозрюваний не почав переховуватися від слідства, йому була призначена запобіжний захід у вигляді взяття під варту, з можливістю виходу під заставу в розмірі 630 600.