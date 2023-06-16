Шантаж та погрози: російська паспортизація у Мелітополі

12:11 26 травня Київ, Україна

У Мелітополі жителі наражаються на шантаж і загрози з боку російських загарбників, які вимагають отримати російські паспорти. Інформацію про це розкрив глава міста Мелітополь Іван Федоров.

"Російські окупанти ставлять перед місцевими жителями неприємний вибір: або отримувати російський паспорт, або страждати. Після провалу спроб депортації та евакуації вони розпочали нову хвилю паспортизації. Як це відбувається? Вони посилюють тиск на наших громадян, які залишилися на тимчасово окупованій території", - зазначив він.

За словами Федорова, російські загарбники змушують усіх мешканців укладати нові договори на електропостачання з однією умовою: підписувати їх можна лише за наявності паспорта.



Крім того, починаючи з 1 червня, росіяни заборонять видачу безкоштовних ліків тим, хто не одержав російський паспорт.



Глава міста зазначив, що загарбники прагнуть запровадити медичне страхування, щоб мешканці могли отримувати медичні послуги безкоштовно у мелітопольських лікарнях.



Однак медичне страхування буде доступне лише за наявності російського паспорта.



Загарбники розуміють, що українці не бажають ставати громадянами росії, тому використовують усі можливі методи, щоб змусити їх зробити цей крок, додав він.