Шахтарськ у Донецькій області тоне у смітті

16:50 21 вересня Київ, Україна

Тимчасово окуповане російськими військами місто Шахтарськ на Донеччині тоне у смітті, оскільки більшість комунальних працівників рашисти забрали на фронт.



Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупанти забрали на фронт більшість співробітників, а інша частина покинула місто. У результаті не залишилося достатньо робочої сили для організації вивезення сміття. Окупаційна адміністрація змушена просити про скорочення планів щодо мобілізації та залучення робочої сили", - йдеться у повідомленні.

ЦНС також зазначає, що окупанти вирішують проблему накопичення сміття, завозячи його із сусіднього Ростова, оскільки місцеві звалища вже переповнені. Спроби створити нові полігони для сміття в Ростовській області провалилися через екологічну обстановку в цьому регіоні.