Шахтарськ у Донецькій області тоне у смітті

Тимчасово окуповане російськими військами місто Шахтарськ на Донеччині тоне у смітті, оскільки більшість комунальних працівників рашисти забрали на фронт.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
ЦНС також зазначає, що окупанти вирішують проблему накопичення сміття, завозячи його із сусіднього Ростова, оскільки місцеві звалища вже переповнені. Спроби створити нові полігони для сміття в Ростовській області провалилися через екологічну обстановку в цьому регіоні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі