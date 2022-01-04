Згоріли близько десятка автобусів в автопарку Золотоноші

Останнім часом все частіше відбуваються підпали автомобілів. Це злочин скоюється у дворах житлових будинків, на парковках і навіть в гаражах. Але такий підпал, який стався в Черкаській області, важко уявити. У ніч перед святом в автобусному парку Золотоноші згоріли близько десятка автобусів. Сторожа підприємства вдалося врятувати тільки три машини.

Поліція своїх коментарів з приводу події ще не давала. Повідомлення через Facebook опублікував депутат облради Олександр Лошков.

"Якими ж треба бути покидьками, щоб спалити автобуси Золотоніського автопарку, які повинні були сьогодні, в День Незалежності України, виїхати в села району і по місту", - пише депутат. На його думку - "це злочинні методи конкурентів. Дев'яності відпочивають. Найгірше, що водії залишилися без роботи ".

Нагадаємо, що минулого тижня в Броварах Київської області посеред ночі підпалили машину знімальної групи програми Схеми: корупція в деталях.

Ведуча програми Схеми Наталя Седлецька повідомила, що в редакції пов'язують підпал їх робочого авто з професійною діяльністю.