Згоріли близько десятка автобусів в автопарку Золотоноші

Останнім часом все частіше відбуваються підпали автомобілів. Це злочин скоюється у дворах житлових будинків, на парковках і навіть в гаражах. Але такий підпал, який стався в Черкаській області, важко уявити. У ніч перед святом в автобусному парку Золотоноші згоріли близько десятка автобусів. Сторожа підприємства вдалося врятувати тільки три машини.
Поліція своїх коментарів з приводу події ще не давала. Повідомлення через Facebook опублікував депутат облради Олександр Лошков.
Нагадаємо, що минулого тижня в Броварах Київської області посеред ночі підпалили машину знімальної групи програми Схеми: корупція в деталях.
Ведуча програми Схеми Наталя Седлецька повідомила, що в редакції пов'язують підпал їх робочого авто з професійною діяльністю.
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