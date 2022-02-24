Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС у Херсонській області зайняли російські військові

17:07 24 лютий Київ, Україна

За оперативними даними Херсонської обласної державної адміністрації частина області перебуває під контролем російських військ.

🔴Генічний район: всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть у самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїжджає на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

🔴Скадівський район: колона військової техніки стоїть у районі Широке, не рухається. У місті Скадовські війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

🔴Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС і попрямувала у бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в Бериславі, точна інформація відсутня.

🔴Каховський район: військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

🔴Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищено військові об'єкти авіацією супротивника. Переправа через Дніпро під контролем загарбників.

🔵ДСНС: служба переведена в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Усі районні управління працюють у такому ж режимі. Тримають постійний зв'язок із медичною службою. За словами начальника ОКЦ, реагують на усі виклики. Нестачі сил та коштів немає.

🚑Медична служба: Інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 (з наростанням). Усього викликів – 23, постраждалих – 33, із них 4 дитини; військовослужбовців – 17. Загиблих – 13, з них 2 дитини, військовослужбовці – 9. Херсон

Протягом дня триває періодичне повідомлення мешканців Херсонщини про запровадження режиму військового стану, порядок укриття у захисних спорудах, порядок дій під час різних надзвичайних ситуацій та бойових дій.. Повідомлення здійснюється через офіційні засоби інформації.