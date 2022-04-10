Сєвєродонецьк вранці знову потрапив під обстріл

08:27 10 квітня Київ, Україна

Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі Сєвєродонецька Луганської області та будівля середньої школи, врятовано двох людей похилого віку. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.



Ворожі обстріли сталися вранці 10 квітня. В одному з під'їздів вщент вигоріли квартири з першого до п'ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року, які ще залишалися в цьому потерпілому не раз будинку.



Ще одне займання від російського снаряда сталося поруч. Як наслідок, вигоріло три квартири на п'ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї з шкіл, розташованих поруч.



Минулої ночі також зруйновано два будинки в Лисичанську та Камишевасі-1.



Рашисти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк. За минулий день ворогом зруйновано 11 об'єктів, з яких вісім – житлові будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.