Серія вибухів у Севастополі: пожежа на судноремонтному заводі окупантів

08:58 13 вересня Київ, Україна

Вночі 13 вересня 2023 року у Севастополі пролунала серія вибухів, як повідомляють очевидці. Інформація про сім вибухів була підтверджена, і також зазначено, що в результаті вибухів спрацювала сигналізація автомобілів.

Проросійські ЗМІ передали, що після вибухів почалася пожежа на території 13-го судноремонтного заводу, який здійснює комплексний ремонт кораблів та суден військово-морського флоту росії. Пожежі було надано четвертий клас складності. Попередні дані вказують на те, що спалах міг статися в результаті ракетної атаки.

На цей момент на місці події працюють усі необхідні спецслужби. За кілька хвилин до появи повідомлень про вибухи ЗМІ окупантів заявили, що рух Керченським мостом перекрито: так відбувається під час атак по загарбниках у Криму.