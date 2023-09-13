Серія вибухів у Севастополі: пожежа на судноремонтному заводі окупантів

Вночі 13 вересня 2023 року у Севастополі пролунала серія вибухів, як повідомляють очевидці. Інформація про сім вибухів була підтверджена, і також зазначено, що в результаті вибухів спрацювала сигналізація автомобілів.
Проросійські ЗМІ передали, що після вибухів почалася пожежа на території 13-го судноремонтного заводу, який здійснює комплексний ремонт кораблів та суден військово-морського флоту росії. Пожежі було надано четвертий клас складності. Попередні дані вказують на те, що спалах міг статися в результаті ракетної атаки.
На цей момент на місці події працюють усі необхідні спецслужби. За кілька хвилин до появи повідомлень про вибухи ЗМІ окупантів заявили, що рух Керченським мостом перекрито: так відбувається під час атак по загарбниках у Криму.
Проросійські ЗМІ передали, що після вибухів почалася пожежа на території 13-го судноремонтного заводу, який здійснює комплексний ремонт кораблів та суден військово-морського флоту росії. Пожежі було надано четвертий клас складності. Попередні дані вказують на те, що спалах міг статися в результаті ракетної атаки.
На цей момент на місці події працюють усі необхідні спецслужби. За кілька хвилин до появи повідомлень про вибухи ЗМІ окупантів заявили, що рух Керченським мостом перекрито: так відбувається під час атак по загарбниках у Криму.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі