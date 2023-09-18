Серія вибухів в окупованому Донецьку: "приліт" в адміністрацію глави днр

У тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, про що повідомляють російські ЗМІ та місцеві інформаційні ресурси.
Вибухи пролунали поблизу будівлі так званої "адміністрації голови донецької народної республіки" (днр) у центрі міста.
За словами місцевих, було щонайменше одне влучення в будівлю.
Вибухи пролунали поблизу будівлі так званої "адміністрації голови донецької народної республіки" (днр) у центрі міста.
За словами місцевих, було щонайменше одне влучення в будівлю.
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