Серія вибухів в окупованому Донецьку: "приліт" в адміністрацію глави днр

16:43 18 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, про що повідомляють російські ЗМІ та місцеві інформаційні ресурси.



Вибухи пролунали поблизу будівлі так званої "адміністрації голови донецької народної республіки" (днр) у центрі міста.



За словами місцевих, було щонайменше одне влучення в будівлю.