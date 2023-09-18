Серія вибухів в окупованому Донецьку: "приліт" в адміністрацію глави днр

16:43 18 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, про що повідомляють російські ЗМІ та місцеві інформаційні ресурси.

Вибухи пролунали поблизу будівлі так званої "адміністрації голови донецької народної республіки" (днр) у центрі міста.

За словами місцевих, було щонайменше одне влучення в будівлю.