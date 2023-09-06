Серія вибухів у москві та підмосков'ї: дим над Москва-Сіті, жителі бачили дрон

08:53 18 серпня Київ, Україна

У ніч проти п'ятниці, 18 серпня, у москві та підмосков'ї було чути вибухи. Повідомлення про звуки вибухів надходили з Красногорська, Одинцова та району Москва-Сіті. Також було опубліковано фото, де видно дим біля Москва-Сіті.



За попередніми даними, вибух стався біля однієї з веж Москва-Сіті. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили безпілотник, що пролітав.



Крім того, очевидці повідомляють про "приліт" по Експоцентру. Пропагандистська агенція ТАРС, з посиланням на екстрені служби, повідомляє про часткове пошкодження в одному з павільйонів Експоцентру в центрі москви.



Телеграм-канал SHOT повідомляє, що в першій залі павільйону 8 Експоцентру стався "незначний обвал" на площі 25-30 квадратних метрів.



Також мер москви сергій собянін заявив, що при спробі прольоту на москву силами ППО нібито було збито безпілотника.



А в аеропорту Внуково затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.