Серія вибухів у Курській області: у Рильську пошкоджено фасади будинків та вибито скло

09:38 12 вересня Київ, Україна

Увечері в понеділок, 11 вересня, у російському місті Рильськ, що у Курській області, сталася серія вибухів, про що повідомили місцеві соцмережі.



Свідки зазначають, що вибухи лунали протягом години.



Одразу після першого вибуху губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що безпілотник скинув вибуховий пристрій. За його інформацією, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Проте внаслідок атаки було пошкоджено фасади кількох будинків та вибито скло на вулиці Леніна.



Через годину після першої атаки губернатор повідомив про другу атаку безпілотника в Рильську, яка також сталася на вулиці Леніна. Внаслідок другої атаки було пошкоджено дах адміністративної будівлі, і також було вибито скло.