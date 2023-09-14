Серія вибухів у Євпаторії: окупаційна влада заявила про атаку дронів

08:22 14 вересня Київ, Україна

Вночі 14 вересня в Євпаторії, яка перебуває у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи, які, як стверджують російські джерела, були викликані атакою дронів.



Інформацію про події, що відбулися, передає ТГ-канал "Кримський вітер".



Місцеві жителі зазначають, що вибухи, можливо, сталися в районі Заозерного, і могли бути пов'язані з влученням у російську систему протиповітряної оборони (ППО).



За даними російських ЗМІ, вибух лунав у районі села Уютне. На вулицях міста можна бачити рух швидкої допомоги та рятувальників.



Слід зазначити, що в районі, де сталися вибухи, знаходиться військова частина.