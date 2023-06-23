Серія ракетних атак на околицях Запоріжжя: без постраждалих

10:02 23 червня Київ, Україна

Вночі 23 червня російські військові провели серію ракетних атак по околицях Запоріжжя. На щастя, не було постраждалих.



Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



Влучення ракет сталося на відкритій території, що допомогло уникнути значних руйнувань та людських жертв.



За останню добу противник здійснив 98 обстрілів, що зачепили 24 населені пункти області. Авіаційні атаки були завдані по Оріхову та Левадному, а також двічі - по Степногірську з використанням безпілотних літальних апаратів. Крім того, було проведено 5 ракетних ударів із реактивної системи залпового вогню по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, а також 88 артилерійських обстрілів Червонодніпровки, Гуляйполя, Новодарівки, Білогір'я, П'ятихаток та інших прифронтових сіл.



На цей момент зафіксовано руйнування чи пошкодження 27 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, господарські будівлі та інше майно місцевих мешканців.



На жаль, є двоє загиблих: 55-річний чоловік із Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя.