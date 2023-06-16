Серія гучних вибухів у ніч проти 26 травня вразила російський Краснодар

У ніч проти 26 травня над містом Краснодар у росії пролунала низка гучних вибухів, що викликали занепокоєння серед місцевих жителів.
Повідомлення про це було опубліковано у російському виданні в Telegram.
За свідченнями мешканців, щонайменше два сильні вибухи пролунали в центрі міста близько 4 години ранку.
Попередні дані, на думку ресурсу "Baza", вказують на те, що системи ППО були активовані у відповідь на "атаку" безпілотних літальних апаратів.
За свідченнями очевидців, перед вибухами вони чули звук, що нагадує шум безпілотного апарату, що пролітає (БПЛА).
Повідомлення про це було опубліковано у російському виданні в Telegram.
За свідченнями мешканців, щонайменше два сильні вибухи пролунали в центрі міста близько 4 години ранку.
Попередні дані, на думку ресурсу "Baza", вказують на те, що системи ППО були активовані у відповідь на "атаку" безпілотних літальних апаратів.
За свідченнями очевидців, перед вибухами вони чули звук, що нагадує шум безпілотного апарату, що пролітає (БПЛА).
Оперштаб офіційно підтвердив інформацію, додавши, що ніхто не постраждав.
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