Сепаратисти спробували звинуватити ЗСУ в обстрілі дитячого садка на Донбасі

Російські пропагандистські ЗМІ та підтримувані Москвою сепаратисти так званої "ЛНР" вже у традиційній для себе манері почали розповсюджувати фейки про те, що винуватцями обстрілу дитячого садка, який нібито знаходиться на підконтрольній сепаратистам території, є Збройні сили України.
Фейк про те, що українська сторона першою відкрила вогонь, до того ж обстрілявши дитсадок, абсурдна, бо він розташований у селі Нова Кіндрашівка (частина населеного пункту Станиця Луганська) та перебуває під контролем України, а не "ЛНР". Крім того, українські військові, загартовані в боях, завжди чітко виконують усі вказівки командування, не порушуючи Мінських домовленостей.
Підтвердження того, що обстріл справді був у Станиці Луганській.
Фото цієї кімнати опубліковано в групі самого дитячого садка.
Варто зазначити, що окупанти вже почали видаляти фейки, ймовірно, чекаючи на нові вказівки з Москви.
Це не вперше підконтрольні РФ бойовики обстрілюють житлові райони, а намагаються звинуватити українських військових. Але таких сильних обстрілів, що торкнулися не лише Станиці Луганської, але Мар'їнки, Красногорівки, Болотино та інших населених пунктів, не було з 2019 року.
У ЗСУ відреагували на цинічну брехню бойовиків.
Військові заявили, що обстріл відбувається на тлі різкого загострення ситуації навколо України, біля кордонів якої зосереджено велике російське угруповання, таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію і спровокувати українську сторону на розв'язання війни, щоб потім Росія могла використати цей "факт" для виправдання подальшого вторгнення в Україну.
На цей момент вище командування знаходиться в районі ведення бойових дій. Також на місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ситуація перебуває під контролем.
На цей момент вище командування знаходиться в районі ведення бойових дій. Також на місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ситуація перебуває під контролем.
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