Сепаратисти спробували звинуватити ЗСУ в обстрілі дитячого садка на Донбасі

13:52 17 лютий Київ, Україна

Російські пропагандистські ЗМІ та підтримувані Москвою сепаратисти так званої "ЛНР" вже у традиційній для себе манері почали розповсюджувати фейки про те, що винуватцями обстрілу дитячого садка, який нібито знаходиться на підконтрольній сепаратистам території, є Збройні сили України.

Фейк про те, що українська сторона першою відкрила вогонь, до того ж обстрілявши дитсадок, абсурдна, бо він розташований у селі Нова Кіндрашівка (частина населеного пункту Станиця Луганська) та перебуває під контролем України, а не "ЛНР". Крім того, українські військові, загартовані в боях, завжди чітко виконують усі вказівки командування, не порушуючи Мінських домовленостей.

Підтвердження того, що обстріл справді був у Станиці Луганській.

Фото цієї кімнати опубліковано в групі самого дитячого садка.

Варто зазначити, що окупанти вже почали видаляти фейки, ймовірно, чекаючи на нові вказівки з Москви.

Це не вперше підконтрольні РФ бойовики обстрілюють житлові райони, а намагаються звинуватити українських військових. Але таких сильних обстрілів, що торкнулися не лише Станиці Луганської, але Мар'їнки, Красногорівки, Болотино та інших населених пунктів, не було з 2019 року.

У ЗСУ відреагували на цинічну брехню бойовиків.

Ця інформація не відповідає дійсності! Українська сторона виконує взяті на себе зобов'язання щодо дотримання Мінських домовленостей і перебуває у готовності до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога" – наголосили у ЗСУ.

Військові заявили, що обстріл відбувається на тлі різкого загострення ситуації навколо України, біля кордонів якої зосереджено велике російське угруповання, таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію і спровокувати українську сторону на розв'язання війни, щоб потім Росія могла використати цей "факт" для виправдання подальшого вторгнення в Україну.



На цей момент вище командування знаходиться в районі ведення бойових дій. Також на місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ситуація перебуває під контролем.