Сепаратисти "ДНР" погрожують хімічною зброєю українським бійцям у Маріуполі

16:37 11 квітня Київ, Україна

Не бажаючи розлучатися з росіянами навіть на судовій лаві майбутнього Трибуналу, представник так званої "МВС ДНР" Едуард Басурін запропонував використати хімічну зброю проти українських військ, що захищають Маріуполь.

«Там [на заводі «Азовсталь», який утримують українські військові] підземні поверхи, то брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір», - заявив він.

Після такої заяви Басуріна, крики російської федерації про нібито "готову українську провокацію із застосуванням хімічної зброї" виглядають ще більш безглуздими, ніж раніше, хоча це і складно...



Нагадаємо, розвідка Великобританії вранці 11 квітня повідомила, що є висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у заблокованому Маріуполі.