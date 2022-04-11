Сепаратисти "ДНР" погрожують хімічною зброєю українським бійцям у Маріуполі

Не бажаючи розлучатися з росіянами навіть на судовій лаві майбутнього Трибуналу, представник так званої "МВС ДНР" Едуард Басурін запропонував використати хімічну зброю проти українських військ, що захищають Маріуполь.
Після такої заяви Басуріна, крики російської федерації про нібито "готову українську провокацію із застосуванням хімічної зброї" виглядають ще більш безглуздими, ніж раніше, хоча це і складно...
Нагадаємо, розвідка Великобританії вранці 11 квітня повідомила, що є висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у заблокованому Маріуполі.
Нагадаємо, розвідка Великобританії вранці 11 квітня повідомила, що є висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у заблокованому Маріуполі.
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